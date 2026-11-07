أتاحت ورش تفاعلية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 للأطفال واليافعين تجربة مهن مختلفة وتصميم شخصيات قصصية وتحويل رسوماتهم إلى مصابيح مضيئة إلى جانب صناعة ساعات من الصلصال وتجميع نماذج مستوحاة من التراث الإماراتي.

وجمعت الأنشطة التي استضافتها القاعة السابعة في مركز إكسبو الشارقة بين التعلم باللعب والممارسة الفنية ضمن برنامج الأطفال واليافعين في الدورة الخامسة والأربعين من المعرض.

وفي حي أيادي المستقبل تعرف الأطفال من عمر ثلاث إلى سبع سنوات على عدد من المهن داخل مدينة تعليمية مصغرة. واختار كل طفل المهنة التي يرغب في تجربتها وارتدى الزي المناسب لها قبل ممارسة أنشطتها بمساعدة المشرفين.

وتنقل المشاركون بين ورشة لإصلاح السيارات وغسلها ومنطقة للبناء استخدموا فيها المكعبات لتشييد البيوت والأبراج والجسور وعيادة طبية مصغرة تعرفوا خلالها على بعض مبادئ الصحة والنظافة. كما خاضوا تجربة المحقق الصغير من خلال البحث عن الأدلة وتتبع الآثار وحل الألغاز وحصل كل منهم في ختام مشاركته على شارة المهنة التي اختارها.

وفي حي الفنون والتعبير قدمت ورشة حول قصة إلى مصباح تجربة جمعت السرد بالرسم والتصميم. وابتكر المشاركون من عمر 11 إلى 17 عاماً قصصاً مصورة ورسموا شخصياتها ومشاهدها ثم استخدموا الرسومات في تصميم مصابيح تسمح بمرور الضوء عبرها.

وتعرف المشاركون من الفئة العمرية نفسها في ورشة دفتر رسم الشخصيات على طرق ابتكار شخصيات قصصية باستخدام دفاتر تفاعلية تتيح تغيير الملامح والملابس وتعابير الوجه والبيئة المحيطة. واختبروا أثر هذه التفاصيل في بناء الشخصية وتقديمها بأشكال مختلفة.

واستحضرت ورشة المندوس الجميل جانباً من التراث الإماراتي عبر تجميع نموذج للصندوق التقليدي الذي استخدم قديماً لحفظ الملابس والمقتنيات الشخصية. وعمل المشاركون من عمر 15 عاماً فما فوق على تركيب أكثر من أربعين قطعة لتشكيل النموذج والتعرف على تفاصيل بنائه.

وضمن حي الصناعات الإبداعية استخدم المشاركون في ورشة ساعة دالي الصلصال الجاف لتصميم ساعات حائط وتزيينها بزخارف من ابتكارهم. وأتاحت الورشة للفئة العمرية من ثماني سنوات إلى 17 عاماً تعلم تشكيل الصلصال وإضافة التفاصيل الفنية إلى تصاميمهم.

وتندرج الورش ضمن برنامج يقدمه المعرض للأطفال واليافعين في مجالات العلوم والفنون والتصميم والصناعات الإبداعية بهدف إكسابهم مهارات متنوعة من خلال التجربة والممارسة.