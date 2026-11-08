استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، أضاف الفنان السعودي راشد الماجد ليلة غنائية ثانية ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد نفاد تذاكر حفله الأول، في خطوة تمنح محبيه فرصة جديدة لحضور أمسيته الغنائية.

ومن المقرر أن يحيي راشد الماجد الحفل الإضافي يوم السبت 14 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض، فيما يقام حفله الأول يوم الخميس 12 نوفمبر، بعد أن شهد إقبالاً كبيراً أدى إلى نفاد التذاكر.

وليد فايد يقود الفرقة الموسيقية

ويطل راشد الماجد على جمهوره في الليلتين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط ترقب جماهيري للأمسيتين، اللتين تشكلان إحدى أبرز محطات البرنامج الغنائي للموسم، الذي يستقطب نخبة من نجوم الغناء العربي.

حفل جديد في البحرين

ولا تتوقف ارتباطات الفنان السعودي عند حفليه في الرياض، إذ يستعد لإحياء حفل غنائي في البحرين يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، على مسرح «بيون الدانة»، في أمسية يلتقي خلالها جمهوره البحريني.

ومن المنتظر أن يقدم الماجد خلال حفلاته مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، من بينها «ولهان»، و«غير الناس»، و«المسافر»، و«أبشر من عيوني»، و«يا ناسينا»، و«محتار يا حمد»، و«علّمتني»، و«عظيم إحساس»، و«سألت من سواك».

«هنا الشعب».. أحدث أعماله الوطنية

وعلى صعيد أعماله الفنية، طرح راشد الماجد أغنية «هنا الشعب» عبر قناته على «يوتيوب» ومختلف منصات الاستماع الرقمية، في عمل وطني يحتفي بالمملكة، ويسلط الضوء على ما تنعم به من أمن واستقرار.

وجاءت الأغنية من كلمات الأمير الدكتور سعود بن عبدالله، وألحان فيصل المحمد ومتعب الفرج وعبدالله العامري، فيما تولى عصام الشرايطي التوزيع الموسيقي.