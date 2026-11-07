سخرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من إشادة المنتج أحمد السبكي بفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا، مستعيدة موقفه قبل طرح العمل في دور العرض، حين لم يكن متحمساً له، في تعليق حمل عتاباً ساخراً على احتفائه بنجاح الفيلم وإيراداته بعد عرضه.

وبدأت الواقعة خلال ظهور أحمد السبكي في بودكاست «حوارات مع عباس»، الذي يقدمه الفنان عباس أبو الحسن، إذ أشاد بقدرة الفيلم على تحقيق انتشار جماهيري في مصر وعدد من الأسواق العربية، من بينها السعودية والكويت ودول الخليج.

وقال السبكي خلال اللقاء: «فيلم شغال في كله زي فيلم ياسمين عبد العزيز، ده اشتغل في مصر واشتغل في الخليج والسعودية والكويت.. ده فيلم غطى»، مشيراً إلى النتائج التي حققها العمل خارج مصر وداخلها.

ياسمين عبد العزيز ترد على السبكي

وعلقت ياسمين عبد العزيز على تصريحات المنتج عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مستعيدة موقفه السابق من الفيلم، وكتبت: «شكرًا على كلامك مع أنك ماكنتش متحمس قبل نزول الفيلم، عموما شهادة أعتز بيها، ولو أني مش عارفة أشكرك ولا أشكر إيرادات فيلمي؟».

وحمل تعليق الفنانة المصرية نبرة ساخرة، إذ قارنت بين عدم حماس السبكي للفيلم قبل طرحه، وإشادته به بعد تحقيقه إيرادات ونجاحاً جماهيرياً، وهو ما أثار تفاعلاً بين متابعيها.

أول تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا

ويجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في أول تعاون سينمائي بينهما، ويمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، بمشاركة الفنانة لبلبة ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، ويمثل تجربة سينمائية جمعت اثنين من أبرز نجوم السينما المصرية.