أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل، بعد ظهوره برفقة فتاة خلال حضوره الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان رامي صبري في القاهرة، احتفالاً بمرور 20 عاماً على مشواره الفني، إذ لفت ظهورهما معاً أنظار الحاضرين، وأعاد التساؤلات حول دخوله في علاقة عاطفية جديدة، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ورصدت مقاطع فيديو متداولة دخول حسام حبيب إلى الحفل ممسكاً بيد الفتاة، قبل أن يظهر معها وسط الحضور، ويتفاعلا مع الأغنيات التي قدمها رامي صبري، ويرددا كلماتها في أجواء عكست انسجاماً لافتاً بينهما.

هوية الفتاة تثير الفضول

وزاد ظهور الثنائي من فضول المتابعين بشأن هوية الشابة التي رافقت حسام حبيب، خصوصاً مع تداول معلومات تفيد بأنها من خارج الوسط الفني ولا تحظى بحضور إعلامي معروف، فيما رجحت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وتداول رواد مواقع التواصل اللقطات على نطاق واسع، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان الفنان المصري قد بدأ بالفعل قصة حب جديدة، أم أن ظهوره برفقة الفتاة لا يتجاوز حدود الصداقة.

هل يعيش قصة حب جديدة؟

وأعاد الظهور تسليط الضوء على الحياة الشخصية لحسام حبيب، التي ظلت محط اهتمام الجمهور، خصوصاً منذ انفصاله عن شيرين عبد الوهاب، وما صاحب علاقتهما من تطورات وأخبار متداولة على مدار السنوات الماضية.

ولم يصدر عن حسام حبيب أي تعليق رسمي يكشف طبيعة علاقته بالشابة أو يؤكد ارتباطه بها، لتبقى حقيقة ظهورهما معاً غير محسومة حتى الآن.

«وجع الفراق» آخر أعماله الغنائية

وعلى الصعيد الفني، شارك حسام حبيب بأغنية «وجع الفراق» ضمن أحداث فيلم «السلم والتعبان 2.. لعب عيال»، قبل طرحها للجمهور عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إلى جانب إتاحتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.