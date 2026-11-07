أوقف فريق ليدز يونايتد صحوة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ»، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وكان توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، قد حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بعد انطلاقة كارثية، لكنه عاد إلى التعثر مجدداً بسقوط مفاجئ أمام ليدز.

أوكافور يسجل هدف ليدز

سجل نواه أوكافور هدف المباراة الوحيد لصالح ليدز يونايتد في الدقيقة 79، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك توتنهام.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.