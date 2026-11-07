عزّز إف سي طوكيو صدارته للدوري الياباني لكرة القدم، بعدما أسقط ضيفه كاشيما إنتلرز بهدفين دون مقابل، في مواجهة الجولة الرابعة عشرة، ليصل إلى النقطة 33، موسعاً الفارق مع منافسه الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس.



ولم تكن أهمية الانتصار في حصد النقاط الثلاث فحسب، بل في مواصلة الفريق سلسلة استثنائية جعلته حديث الصحافة الرياضية اليابانية؛ إذ حقق فوزه الثالث توالياً، ومدّد سجله الخالي من الهزائم إلى 13 مباراة متتالية، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، معادلاً الرقم القياسي التاريخي للدوري الياباني، المسجل باسم ناغويا غرامبوس عام 2021.



وجاء الحسم بعد شوط أول صعب، فرض خلاله كاشيما فترات من السيطرة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في امتصاص الضغط، قبل أن يفتتح ميكي ناغاكورا التسجيل في الدقيقة 60، مستفيداً من كرة هيأها له كوتا تاواراديتا برأسه، إثر عرضية من سوما أنزاي.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أنهى داني غوميز آمال كاشيما بهدف ثانٍ من هجمة مرتدة سريعة، لكنه تعرض للطرد مباشرة بعد احتفاله بخلع قميصه، إثر حصوله على الإنذار الثاني.



ووصف موقع «سوكر دايجست» الياباني قوة طوكيو بأنها «حقيقية»، مشيراً إلى أن الفريق أظهر شخصية المنافس على اللقب، بعدما تحمل الضغط في الفترات الصعبة، ثم استثمر فرصه لحسم المواجهة. كما رصد الموقع تفاعلاً جماهيرياً واسعاً عبر منصات التواصل، مع إشادات بصلابة الدفاع والتساؤلات بشأن التحول الكبير في مستوى الفريق.



في المقابل، أبدى مدرب كاشيما تاتسو أونيكي خيبة أمله، قائلاً إن لاعبيه قاتلوا طوال المباراة، وكانوا يستحقون الخروج بنقطة على الأقل، لكنه تحمّل مسؤولية عدم تحقيق النتيجة المطلوبة.



وعلى مستوى بقية النتائج، تعادل يوكوهاما مارينوس مع فاجيانو أوكاياما، وأفيسبا فوكوكا مع في فارين ناغاساكي بنتيجة 1-1، فيما فاز طوكيو فيردي على شيميزو إس بالس 1-0، وكيوتو سانغا على ناغويا غرامبوس 2-0.