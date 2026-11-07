أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن ماجد النزيلي، اليوم (السبت)، تنفيذ 875 عملية استهداف ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية.



وقال النزيلي في تدوينات على حسابه في «إكس» إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل التصدي لهجمات المليشيا واستهداف تحركاتها ومواقعها في مختلف محاور القتال بمحافظة تعز، مؤكداً أن صمود القوات يعكس إصرار أبناء المحافظة على استعادة الأمن والاستقرار.



وفي جبهات مأرب والجوف، أوضح النزيلي أن وحدات فرق الطوارئ وقوات درع الوطن والمناطق العسكرية، بإسناد المقاومة الشعبية، وجهت ضربات إلى تجمعات المليشيا وتعزيزاتها، وواصلت الضغط العملياتي على مواقعها.



وأضاف أن القوات المسلحة، بمشاركة قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، تواصل أداء مهامها في الجبهات الجنوبية والغربية، والتعامل مع تحركات المليشيا وهجماتها.



وأشار النزيلي إلى أن التقديرات الميدانية الأولية تفيد بتحييد نحو 130 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 50 آلية ووسيلة وعربة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ.



وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استمرار العمليات لتحقيق أهداف «فجر اليمن»، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.