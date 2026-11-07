قُتل 5 أشخاص وأُصيب ما لا يقل عن 10 آخرين، اليوم (السبت)، في حادث إطلاق نار بالقرب من ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف جنوب بولندا، مؤكدة اعتقال منفذ الهجوم، وفقاً لما ذكرته قناة «TVN24» نقلاً عن فرق الإطفاء.



وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في منشور على منصة «إكس»، أن الشرطة تحقق في حادث إطلاق النار، مؤكداً أنه يتلقى إحاطات بشأنه من وزارة الداخلية.





أحد القتلى في الهجوم على الأرض

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن مسلحاً أطلق النار على حشد تجمع في الساحة للمشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة نُظمت بالقرب منها، فيما أفادت تقارير بأن الشرطة تمكنت من تحييد المشتبه به أثناء محاولته الفرار.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شرطياً يطلق النار على رجل ملقى على الأرض، فيما هرعت أجهزة الأمن والإسعاف وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث، وشاركت مروحية إسعاف في عمليات الاستجابة.



قال المتحدث باسم قائد فرق الإطفاء في إقليم بولندا الصغرى الكابتن هوبرت تسيبي، إن إطلاق النار وقع بعد الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن الطلقات أُطلقت من سيارة متحركة.



وطلبت الشرطة من السكان الموجودين في محيط الحادث عدم مغادرة منازلهم، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد ملابسات إطلاق النار ودوافعه.



وكان من المقرر تنظيم مظاهرة في الساحة قبل وقوع الحادث، فيما لم تتضح بعد صلة إطلاق النار بالتجمع الاحتجاجي أو دوافع المشتبه به.