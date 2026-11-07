واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، تعزيز حضوره بين كبار التنس، بعدما بلغ نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة، إثر فوزه على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين مقابل واحدة، في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات وشهدت تقلبات مثيرة.



وحسم فريتز المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 (12-10)، قبل أن يعود ألكاراز ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 7-5 و6-3، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى في مشاركاته ببطولة باريس.



ويحمل هذا التأهل دلالة إحصائية مهمة للإسباني، إذ يمثل ظهوره الخامس عشر في نصف نهائي بطولات الماسترز ذات الألف نقطة، مؤكداً استمراريته في المنافسة على الألقاب الكبرى، وقدرته على تجاوز الاختبارات الصعبة.



كما يبرز ألكاراز بإحصائية لافتة أمام المتوجين سابقاً ببطولات الماسترز؛ إذ حقق 33 انتصاراً مقابل 11 خسارة، بنسبة نجاح بلغت 75%، وهي الأفضل تاريخياً بين اللاعبين الذين خاضوا عشر مباريات على الأقل أمام هذه الفئة.



وضرب الإسباني موعداً مع النرويجي كاسبر رود في نصف النهائي، بعدما تجاوز الأخير البرتغالي نونو بورغيش بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 7-6 و6-4.