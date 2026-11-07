خطا فلومينينسي خطوة مهمة نحو حجز مقعد مباشر في كأس ليبرتادوريس، بعدما تغلب على مضيفه فيتوريا بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري البرازيلي، ليعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، مبتعداً بثلاث نقاط عن أتلتيكو باراناينسي صاحب المركز الخامس.



وفرض الفريق الضيف أفضليته تدريجياً، بعدما افتتح الفنزويلي جيفرسون سافارينو التسجيل في الدقيقة 14، إثر تمريرة من الأوروغوياني أغوستين كانوبيو، الذي عاد ليضاعف النتيجة في الدقيقة 41، مستفيداً من تمريرة نوناتو في هجمة مرتدة.



وفي الدقائق الأخيرة، أكد الأرجنتيني رودريغو كاستيو الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة 89، بعد مجهود فردي أنهاه بمراوغة الحارس والتسجيل.



وسلطت شبكة «غلوبو» البرازيلية الضوء على فاعلية فلومينينسي الهجومية وقدرته على استثمار الفرص، معتبرة أن الانتصار خارج الأرض عزز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى ليبرتادوريس.



في المقابل، ازدادت معاناة فيتوريا، الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.



وعلى صعيد الصدارة، يتقدم فلامنغو برصيد 76 نقطة، يليه بالميراس بـ73 نقطة، ثم كروزيرو بـ60 نقطة، فيما يتمسك فلومينينسي بالمركز الرابع قبل الجولات الأخيرة من المسابقة.