سجل الدولار الكندي أكبر تراجع يومي له في تسعة أشهر أمام نظيره الأمريكي، منخفضاً بنسبة 0.8% إلى 1.4128 دولار كندي، تحت ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة وتراجع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات سوق العمل الكندية فقدان 4700 وظيفة خلال أكتوبر، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، ما قلص توقعات الأسواق بشأن رفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال ديسمبر القادم.

وزادت خسائر العملة الكندية مع انخفاض أسعار النفط، أحد أبرز صادرات البلاد، مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي مدعوماً ببيانات توظيف قوية تجاوزت التوقعات.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع الدولار الكندي بنسبة 1.1%، منتهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.