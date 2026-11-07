كشف مصدر دبلوماسي سوري اليوم (السبت)، أن التعاون العسكري القائم مع المملكة العربية السعودية يتركز على التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة، معلناً أن زيارات تنسيقية سعودية إلى سورية ستبدأ الشهر القادم لبحث برامج تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها.

وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الاتفاقيات الحالية تندرج ضمن إطار التعاون العسكري بين البلدين، مشيراً إلى إمكانية تطور هذا التعاون مستقبلاً إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام سورية إلى «حلف مكة»، وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة.

ونفى المصدر صحة الأنباء المتداولة بشأن إرسال قوات عسكرية سورية إلى اليمن في الوقت الراهن، مؤكداً أن هذا الحديث «لا أساس له من الصحة».

وأضاف أن أولويات سورية خلال المرحلة القادمة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي، وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي.