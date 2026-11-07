وجهت الشرطة البريطانية تهمة القتل إلى شخصين، على خلفية وفاة لاعب كرة القدم إزيكيل ويليامز (26 عاماً)، لاعب وسط نادي هندون، متأثراً بإصابات خطيرة تعرض لها خلال اعتداء في مدينة ميلتون كينز، جنوب شرقي إنجلترا.



وأوضحت شرطة وادي التايمز أن المتهمين يبلغان من العمر 28 و21 عاماً، وقد وُجهت إلى كل منهما تهمة القتل، فيما أُفرج عن شخص ثالث، يبلغ 30 عاماً، بكفالة مشروطة، بعد توقيفه للاشتباه في مساعدته أحد المتورطين.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى الساعات الأولى من صباح الأحد 1 نوفمبر، عندما تلقت الشرطة بلاغاً من خدمة الإسعاف المحلية، بعد الساعة 1:50 صباحاً بقليل، عن تعرض ويليامز لاعتداء في مدينة ميلتون كينز. ونُقل اللاعب إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي متأثراً بإصاباته.



وكشف الفحص الأولي لتشريح الجثة أن إصابة في الرأس كانت السبب المبدئي للوفاة، فيما تولت وحدة الجرائم الكبرى التحقيق في ملابسات الحادثة.



ولم تقتصر مسيرة ويليامز على ناديه الأخير، إذ انضم إلى هندون في سبتمبر الماضي، ونجح في تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق أمام جيرسي بولز في 24 أكتوبر، قبل وفاته بنحو 10 أيام.



وينشط هندون في المستوى الثامن من هرم مسابقات كرة القدم الإنجليزية، وسبق للاعب أن ارتدى قمصان عدد من الأندية، بينها هاستينغز يونايتد، وأسكت يونايتد، ومارلو، ونوروود، وهارو بورو، وهايز آند ييدينغ يونايتد.



ونعى نادي هندون لاعبه بكلمات مؤثرة، واصفاً إياه بالشخص المتواضع والكريم، وصاحب روح الدعابة الحاضرة، مؤكداً أنه سرعان ما أصبح أحد أكثر اللاعبين شعبية داخل غرفة الملابس، بفضل اجتهاده وروحه الجماعية وتفانيه في خدمة الفريق.



كما أعلن النادي تأجيل مباراته أمام وودفورد تاون ضمن منافسات كأس لندن للكبار، احتراماً لذكرى لاعبه الراحل، فيما نعته رابطة الدوري الذي يشارك فيه، مشيدة بمسيرته وعلاقاته الطيبة مع الأندية التي مثلها.



ولم يكن ويليامز لاعباً فحسب، بل عمل أيضاً مسؤولاً عن تطوير المواهب الشابة في مؤسسة «جورني أوف أ برو»، المعنية بتدريب اللاعبين الناشئين في غرب لندن، وساعد عدداً من المواهب على الاقتراب من تحقيق حلم الاحتراف.



وفي سياق التحقيقات، جددت الشرطة البريطانية دعوتها للشهود إلى تقديم أي معلومات أو تسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة أو كاميرات السيارات، قد تساعد في كشف ملابسات الاعتداء، مؤكدة عدم وجود تهديد أوسع للمجتمع المحلي جراء الحادثة.