أعرب الأمريكي لوغان غرينهالغ، المتوج بلقب بطولة «باور سلاب 2026» ضمن فعاليات موسم الرياض، عن اعتزازه بتحقيق اللقب، مؤكداً ثقته بقدراته على التفوق على منافسيه، وتطلعه إلى مواصلة الانتصارات.



وقال غرينهالغ في تصريح خاص لـ«عكاظ» عقب التتويج: «هذا اللقب يعني لي الكثير، وأنا على يقين بأنه لا يوجد أحد في هذه الفئة يستطيع مجاراتي، فأنا الأفضل، وسأواصل التقدم وإثبات أنني الأجدر بالصدارة».



وأشاد غرينهالغ بمساندة الجماهير السعودية خلال منافسات البطولة، معرباً عن تقديره لتفاعلها وهتافها باسمه، وقال: «كان شعوراً مذهلاً أن أسمع الجماهير تهتف باسمي، وأنا ممتن للغاية لكل هذا الدعم والمحبة التي حظيت بها هنا في السعودية».



وعن مشاركته في البطولة التي استضافتها الرياض، أبدى رضاه عن تجربته في المملكة، مؤكداً رغبته في العودة مجدداً، وقال: «أنا ممتن جداً لإتاحة الفرصة لنا للحضور إلى هنا، فهذا المكان جميل للغاية، وبالتأكيد أتطلع إلى العودة مجدداً، ولا أستطيع التعبير عن مدى امتناني لهذه التجربة».