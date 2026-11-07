ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الغد في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر الجاري، ضمن أيام «FIFA» الدولية لشهر نوفمبر، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.



ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين على إستاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، فيما سيواجه منتخب أوزبكستان في السابع عشر من الشهر ذاته.



وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الأول جورجيوس دونيس قد ضمّ 30 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، حامد يوسف، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سلطان تنكر، عبدالله الخطيب، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي، مصعب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.