زار وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، عدداً من المواقع العسكرية في جبهات جبل صبر، للاطلاع على أوضاع المقاتلين ومشاركتهم البقاء ليلة كاملة في مواقعهم.

وقال وكيل أول المحافظة، خلال لقائه بأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأهالي المرابطين، إنه جاء ليشاركهم الميدان ويقف إلى جانبهم، ويطّلع عن قرب على أحوالهم واحتياجاتهم.

وأشاد المخلافي بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية التي يتحلّى بها المرابطون، مؤكداً أن ثباتهم وصمودهم يمثلان خط الدفاع الأول عن تعز وعن الجمهورية.

وثمّن الدور الكبير للحاضنة الشعبية في مديريات صبر، وإسناد المجتمع للمقاتلين ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية والتصدي لمخططاتها.

وأضاف أن المبيت ليلة كاملة مع المرابطين يمثل رسالة وفاء وتقدير للتضحيات التي يقدمونها، وحرصاً على مشاركتهم ظروف المرابطة والوقوف إلى جانبهم ميدانياً، لا بالكلام فقط.

وفي إطار الزيارة، شارك الشيخ الدكتور حسن الأسدي والشيخ والداعية ياسين عطاء في زيارة عدد من المواقع، حيث قدّما خواطر ومحاضرات ورسائل توعوية وتوجيهية أسهمت في رفع الروح المعنوية وتعزيز الثبات والعزيمة لدى الأبطال.