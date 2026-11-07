حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً على ضيفه هال سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

أوديغارد يسجل هدف الفوز

جاء هدف أرسنال في الدقيقة 72، بعدما أطلق نوني مادويكي تسديدة قوية تصدى لها حارس هال سيتي، لترتد الكرة أمام مارتن أوديغارد، الذي لم يتردد في إيداعها الشباك، مسجلاً هدف الفوز للمدفعجية.

أرسنال يعزز الصدارة

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة، معززاً موقعه في صدارة جدول ترتيب البريميرليغ، بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يلتقي نوتنغهام فورست اليوم، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد هال سيتي عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل انتصارين وخمسة تعادلات.