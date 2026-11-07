اختتمت اليوم (السبت) منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد المصري في محافظة بورسعيد حتى الـ 9 من نوفمبر الجاري، حيث أقيمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة التي شهدت إثارة قوية بين المنتخبات المشاركة من أجل حسم التأهل إلى نصف النهائي.



وأقيمت اليوم أربع مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، والتي أسفرت نتائجها عن تحقيق منتخب موريتانيا صدارة المجموعة الأولى على حساب منتخب مصر صاحب الضيافة الذي حل وصيفاً، بينما حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الثانية التي خطف وصافتها منتخب لبنان، في يوم شهد تسجيل 31 هدفاً ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة حتى الآن إلى 93 هدفاً.



وخطف منتخب موريتانيا صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 4-1 رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع أصحاب الضيافة، لكن الصدارة حُسمت للمنتخب الموريتاني بفارق المواجهات المباشرة.



ولحساب المجموعة ذاتها حقق المنتخب العراقي فوزاً على نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 ليودع المنتخب العراقي المنافسات وفي جعبته نقطة وحيدة، بينما توقف رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط ليودع البطولة من المركز الثالث بمجموعته.



وفي المجموعة الثانية، حسم المنتخب المغربي الصدارة بعد فوزه على نظيره العماني بركلات الترجيح بنتيجة "4-2" بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل "5-5"، ليرفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط بينما توقف رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب اللبناني الذي حسم الوصافة بفضل فوزه في ثاني مباريات اليوم على منتخب ليبيا بنتيجة 7-5 بعد وقت إضافي، ليحصد نقطتين رفع بهما رصيده إلى 3 نقاط ويحسم الوصافة مستفيداً من فوزه على عمان في الجولة الماضية بركلات الترجيح.



وتقام غداً (الأحد) منافسات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخب موريتانيا متصدر المجموعة الأولى مع نظيره اللبناني وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي في نصف النهائي الثاني منتخب المغرب متصدر المجموعة الثانية مع منتخب مصر وصيف المجموعة الأولى، علماً بأن المباراة النهائية ستقام ظهر بعد غدٍ (الإثنين).