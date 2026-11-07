في لفتة استثنائية، قررت شركة طيران فرنسية تكريم الأسطورة «رونالدو»، عقب إعلانه اعتزال اللعب دولياً، بسحب المقاعد التي تحمل الرقم 7C من رحلاتها المتجهة إلى فونشال.



وكشفت الشركة عن المبادرة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، بنشر صورة لقميص منتخب البرتغال يحمل اسم رونالدو ورقمه 7، موضوعاً على أحد مقاعد الطائرة، وأرفقتها برسالة: «بما أن CR7 علّق حذاءه، فإن المقاعد التي تحمل الرقم 7C أصبحت هي الأخرى خارج الخدمة على رحلاتنا المتجهة إلى فونشال».



ويحمل القرار دلالة خاصة، إذ استوحت الشركة الفكرة من لقب رونالدو الشهير CR7 وربطته برقم المقعد 7C، واختارت رحلات فونشال تحديداً، باعتبارها مسقط رأس النجم البرتغالي في جزيرة ماديرا، حيث وُلد يوم 5 فبراير 1985.



وجاءت المبادرة عقب إعلان رونالدو اعتزاله الدولي يوم 5 نوفمبر 2026، منهياً مسيرة امتدت أكثر من 23 عاماً مع البرتغال، بدأت في أغسطس 2003، خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفاً، كأكثر اللاعبين مشاركة وتسجيلاً في تاريخ كرة القدم الدولية، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».