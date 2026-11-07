تتجه الأنظار مساءً (الأحد) إلى ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، حيث قمة الجولة 12 بين المتصدر برشلونة (30 نقطة) ومضيفه أتلتيكو مدريد (28 نقطة).



برشلونة يدخل اللقاء بأقوى هجوم في الليغا (46 هدفاً)، بقيادة رافينيا (15 هدفاً) ولامين يامال، فيما يعتمد أتلتيكو على أقوى دفاع (8 أهداف فقط) وسلسلة خمسة انتصارات متتالية.



ويطمح سيميوني لفوز تاريخي يجعله أكثر المدربين انتصاراً في تاريخ الليغا، بينما يسعى برشلونة لتوسيع الفارق إلى خمس نقاط، مستنداً لفوزه في آخر أربع زيارات لملعب أتلتيكو، ويترقب ريال مدريد (27 نقطة) نتيجة القمة للاقتراب من الصدارة.



بطاقة المباراة



المباراة: أتلتيكو مدريد × برشلونة.



المسابقة: الدوري الإسباني – الجولة 12.



الموعد: (الأحد) 8 نوفمبر، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.



الملعب: طيران الرياض ميتروبوليتانو – مدريد



ترتيب الفريقين



برشلونة: المركز الأول – 30 نقطة.



أتلتيكو مدريد: المركز الثاني – 28 نقطة.



ريال مدريد: المركز الثالث – 27 نقطة.



الفارق بين المتصدر والوصيف نقطتان.



الأرقام الهجومية والدفاعية



برشلونة سجل 46 هدفاً في 11 مباراة.



أتلتيكو سجل 22 هدفاً.



أتلتيكو استقبل 8 أهداف فقط.



برشلونة استقبل 12 هدفاً.



أبرز لاعبي برشلونة



- رافينيا



- لامين يامال



- بيدري



أبرز لاعبي أتلتيكو:



- اليكس بايبنا



- خوليان الفاريز



- يان اوبلاك