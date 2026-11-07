رسمياً.. إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (السبت)، إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الأول عقب سلسلة من الأزمات، وتعيين علي ماهر خلفاً له.

بيان الاتحاد المصري

وقال الاتحاد المصري، في بيان: «بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره، فقد قرر مجلس الإدارة، في إطار مسؤوليته، توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استناداً إلى بنود العقد».

وأضاف البيان: «يثمن الاتحاد ما قدمه الكابتن حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة».

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة، وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفني.

أسباب إقالة حسام حسن

وجاءت إقالة حسام حسن لعدة أسباب، أبرزها توتر علاقته بقائد منتخب مصر محمد صلاح، وإيقافه ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية أحداث مواجهة مصر والأرجنتين، إلى جانب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بمنع «العميد» من الظهور إعلامياً خلال الفترة المقبلة، عقب تصاعد الخلافات بينه وبين زوجته السابقة دان آدم.