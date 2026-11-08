صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض اليوم الأحد 28 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 8 نوفمبر 2026م، لمحاولة استهداف، نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، -ولله الحمد-.
وأوضح المصدر أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وزارة الطاقة: أضرار محدودة إثر استهداف مبنى لأرامكو بالرياض
8 نوفمبر 2026 - 11:53 | آخر تحديث 8 نوفمبر 2026 - 11:53
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«عكاظ» (الرياض) Okaz-Online@
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض اليوم الأحد 28 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 8 نوفمبر 2026م، لمحاولة استهداف، نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، -ولله الحمد-.