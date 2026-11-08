توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وعلى الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة، تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة

تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على هذين الجزأين.