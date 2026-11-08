اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر في قصر الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية، وسط حضور ثقافي وإعلامي واسع وإقبال كبير من الزوار. وقدّم الجناح السعودي مشهداً ثقافياً متنوعاً عكس الحراك الثقافي في المملكة، وجمع الأدب والفنون والتراث والمعرفة، عبر الندوات والفعاليات الفنية والأدائية، وتجارب الحرف اليدوية والأزياء التراثية، وعرض المخطوطات النادرة والمستنسخات الأثرية.

وامتدت الفعاليات إلى الساحات العامة في العاصمة الجزائرية، من خلال عروض الفنون الأدائية الحية، فيما استعرضت الجهات والهيئات الثقافية المشاركة منجزات المملكة في مجالات الأدب والنشر والترجمة.

وشاركت هيئة التراث بمستنسخات أثرية، عرّفت الزوار بتاريخ الجزيرة العربية وحضاراتها الممتدة عبر آلاف السنين، إلى جانب إبراز حرفة المشغولات الخشبية، من خلال أعمال حرفيين سعوديين استعرضوا أساليب تشكيل الخشب وأدواته التقليدية.