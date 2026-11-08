دشّن وشارك الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس، في إطلاق مبادرة الإصحاح البيئي بمدينة حائل ومحافظات المنطقة، التي تنفذها إمارة المنطقة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بحضور وكيل الإمارة علي سالم آل عامر، وعدد من المسؤولين.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام بالمحافظة على الأودية، باعتبارها من الموارد الطبيعية المهمة التي تزخر بها المنطقة، والعمل على حمايتها من الممارسات السلبية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة فيها، بما يحافظ على مكوناتها البيئية ويعزز استدامتها.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل الجهود الميدانية والتوعوية، وإشراك أفراد المجتمع في أعمال المحافظة على الأودية، من خلال تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية والتطوع، ونشر الممارسات التي تسهم في الحد من التلوث والتشوه البصري.

كما تجسد المبادرة التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتوحيد الجهود وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية لحماية المواقع الطبيعية، والمحافظة على المقومات البيئية التي تتميز بها منطقة حائل، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة مواردها للأجيال القادمة.