تواجه منصة «تيك توك» ضغوطاً تنظيمية متصاعدة في الاتحاد الأوروبي، بعدما وجّهت إليها الجهات المختصة اتهامات أولية بمخالفة قواعد الخدمات الرقمية، على خلفية آلية عمل خوارزميات التوصية وتأثيرها المحتمل على سلوك المستخدمين وصحتهم النفسية.

وتركز الاتهامات على الطريقة التي تدفع بها خوارزميات المنصة المستخدمين إلى مشاهدة مقاطع متشابهة بصورة متكررة، وما قد ينجم عن ذلك من إطالة فترات الاستخدام وتعزيز أنماط التصفح المتواصل، خصوصاً لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وتأتي هذه التطورات، في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على المنصات الرقمية الكبرى، ومطالبته الشركات التقنية بتحمل مسؤوليات أوسع تجاه المخاطر المرتبطة بتصميم خدماتها وآليات اقتراح المحتوى. وقد تواجه «تيك توك» غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، في حال ثبوت مخالفتها القواعد الأوروبية، فيما رفضت الشركة الاتهامات الموجهة إليها.

وتضع القضية نموذج عمل المنصات القائمة على جذب انتباه المستخدمين أمام اختبار تنظيمي جديد، يتجاوز طبيعة المحتوى المنشور إلى التقنيات التي تتحكم في انتشاره وترتيب ظهوره.

وتبقى الاتهامات في مرحلتها الأولية، بانتظار استكمال الإجراءات التنظيمية، وتحديد ما إذا كانت ممارسات المنصة تشكل مخالفة تستوجب العقوبات.