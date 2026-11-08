تزايدت مطالب سالكي طريق الملك خالد في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، بسرعة معالجة التشققات والحفريات المنتشرة في عدد من المواقع، وإصلاح طبقة الأسفلت المتضررة داخل أحد الدوارات، التي تعرّضت للتحرك، إلى جانب معالجة وضع غطاء حديدي يتوسط الطريق ويشكّل خطراً على المركبات.

ودعا مستخدمو الطريق إلى تنفيذ أعمال صيانة عاجلة تضمن السلامة المرورية، وترفع جودة الطريق وكفاءته التشغيلية، مع الاهتمام بالمظهر الحضري للمحافظة.

حفريات وتشققات

وقال عوض العبيدي: إن الطريق يحتاج إلى تقييم ميداني للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بطبقة الأسفلت، وتحديد مدى الحاجة إلى إعادة السفلتة، بدلاً من الاكتفاء بمعالجات محدودة قد لا تحقق الحل المطلوب على المدى البعيد. وأضاف، أن بعض الحفريات والتشققات، وإن بدت صغيرة، فإن استمرارها دون معالجة مناسبة قد يؤدي إلى اتساعها وتفاقم الأضرار، خصوصاً مع حركة المركبات المستمرة وتأثير العوامل الجوية. وأشار إلى أن تحرك طبقة الأسفلت داخل الدوار يستدعي فحصاً فنياً لتحديد أسبابه، والتأكد من سلامة طبقات الرصف وثباتها.

ضمان عدم عودة المشكلة

من جانبه، قال عبدالله البشري: إن جودة الطرق وسلامتها من العناصر الأساسية التي تمس حياة الأهالي ومستخدمي الطريق يومياً، مؤكداً، أن الصيانة الدورية والمعالجة المبكرة للأضرار تسهمان في الحد من تكاليف الإصلاح مستقبلاً، وتقللان احتمالات تدهور حالة الطريق.

وأوضح، أن المطلوب لا يقتصر على معالجة الحفريات الظاهرة، بل يشمل مراجعة حالة الأسفلت في المواقع المتضررة، وتحديد أسباب التشققات وتحرك الأسفلت داخل الدوار، وتنفيذ أعمال الصيانة وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن استدامة الإصلاحات وعدم عودة المشكلة بعد فترة وجيزة.

مطالب بتشجير جانبي الطريق

بدوره، دعا حسين مالح إلى الاهتمام بالمشهد الحضري في المحافظة، من خلال زراعة الأشجار على جانبي الطريق، خصوصاً في المواقع التي لا تزال غير مسفلتة وتنتشر فيها المساحات الترابية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها بما يحسّن المظهر العام للطريق، ويعزز جاذبية المشهد الحضري في المحافظة.