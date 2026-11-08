تحولت الكلاب الضالة في ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، إلى مصدر قلق لأهالي محافظة ظهران الجنوب، بعد تزايد وجودها في الشوارع والأودية والحدائق والمتنزهات، ويخشون من تمدد خطرها إلى مهاجمة الأشخاص، وسط مطالبات بتدخلات عاجلة من الجهات المختصة للحد من انتشارها وتكاثرها.

وقال صالح عصمان، وخالد جبران الوادعي، ومنصور غربان آل خرصان، وسعيد محمد الوادعي لـ«عكاظ»: إن انتشار الكلاب الضالة أصبح يشكل خطرًا على المارة في الشوارع، خصوصًا في الرحيب الشرقي الذي تكثر فيه مدارس البنين والبنات، إضافة إلى انتشارها في الحدائق العامة والمتنزهات.

إزعاج متكرر

وأوضحوا، أن الكلاب تشكل خطرًا على كبار السن والنساء في القرى، خصوصًا مع بحثها عن النفايات ومصادر المياه، إلى جانب ما تسببه تجمعاتها وأصواتها من إزعاج متكرر، مشيرين إلى وقوع حوادث في محافظات أخرى تعرض خلالها أطفال لهجمات من الكلاب الضالة، نتجت عنها إصابات بليغة.

وطالب الأهالي البلدية والجهات البيئية بسرعة معالجة الظاهرة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الوسائل النظامية المتاحة للحد من كثافة الكلاب الضالة ومنع تكاثرها، كما دعوا إلى عدم تقديم الطعام والماء لها، والإبلاغ عن تجمعاتها عبر أرقام البلاغات المخصصة.

تنفيذ البرنامج

وتمنى عبدالله الودعاني من الجهات ذات الاختصاص، أن تتحرك قبل ان تتسبب في إصابة طفل او رجل مسن مار في الطريق.