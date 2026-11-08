تتشكّل شخصية المذيع الإخباري في المسافة الفاصلة بين امتلاك المعلومة والقدرة على استنطاق دلالاتها، حيث تتحول المعرفة إلى أداة لفهم الأحداث، ويصبح السؤال تعبيراً عن وعي مهني يتجاوز ظاهر الوقائع إلى سياقاتها السياسية والفكرية. وفي هذه المساحة، تتبلور تجربة الإعلامي السعودي نايف الأحمري، بوصفها مساراً مهنياً تدرّج من شغف البدايات إلى مسؤولية إدارة الحوار السياسي، في بيئة إعلامية تختبر يومياً قدرة المذيع على الجمع بين سرعة الحدث وعمق المعالجة.

بدأ الأحمري علاقته بالإعلام من بوابة التدريب في قناة «العربية» وهو في العشرين من عمره، قبل أن يخوض تجربة المراسلة عام 2016، ويتخرج في كلية الإعلام بجامعة الملك خالد عام 2018، الذي شهد ظهوره الأول مذيعاً على الشاشة. وأسهم هذا التدرج في تشكيل تجربته المهنية، من الاقتراب من تفاصيل الخبر إلى تقديمه ومناقشة أبعاده وتداعياته.

وتبرز خصوصية تجربته في الانتقال من التعامل مع الوقائع، بوصفها مادة إخبارية، إلى محاورة الشخصيات المرتبطة بصناعتها، وهي مرحلة تتطلب وعياً بالسياقات، وإدراكاً لحساسية الأسئلة، وقدرة على إدارة التباين بين المواقف دون الإخلال بمقتضيات الحياد الصحفي.

ومن خلال برنامجي «قابل للجدل» و«خارج الصندوق»، وحواراته مع شخصيات سياسية، من بينها عبدالفتاح البرهان وذبيح الله مجاهد، اتسعت تجربته إلى ملفات تتداخل فيها الحسابات السياسية مع تعقيدات الواقع، وتصبح فيها مهارة الإنصات ومتابعة الإجابات جزءاً أساسياً من بناء الحوار.

وتكمن أهمية هذه التجربة في اختبار العلاقة بين حضور المذيع ومضمون رسالته؛ فالنضج التلفزيوني يتجلى في القدرة على ضبط إيقاع النقاش، وتحرير السؤال من المباشرة التقليدية، وفتح مساحات أوسع للفهم والتحليل.

ويمثل وصول الأحمري إلى مرتبة «كبير مذيعين» في «العربية»، محطة في مسار مهني يعكس تطور تجربته، ويضعه أمام مسؤولية متجددة، عنوانها أن قيمة الإعلامي تتأسس على ما يمنحه للجمهور من معرفة، وما يضيفه إلى الخبر من تفسير، وما يتركه السؤال من أثر يتجاوز لحظة البث.