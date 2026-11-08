تحذيرات واستعدادات

شهدت مناطق ومحافظات ومراكز السعودية، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار، فيما شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هطول أمطار ديمية شملت أنحاء متفرقة من المدينة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس أمس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة. كما توقع أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وتناول التقرير حركة الرياح السطحية وارتفاع الموج وحالة البحر الأحمر والخليج العربي، محذراً من اضطراب البحر مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء منهما.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين محمد القحطاني، أن المركز يتابع الحالة المطرية الجديدة، التي بدأت الجمعة، وتشمل معظم مناطق المملكة، وأن الحالة يُتوقع أن تتسع رقعة تأثيرها وتشتد على أغلب مناطق المملكة يومي (الإثنين) و(الثلاثاء)، منوهاً بأهمية التقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة التحديثات المستمرة للتوقعات والتنبيهات الصادرة عن المركز.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل توقعات هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي في المناطق جاهزيتها الإسعافية للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة، من خلال تهيئة الفرق الإسعافية والآليات المساندة، وتعزيز قدراتها للاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، بما يسهم في المحافظة على سلامة الأهالي والزوار.

وشملت الاستعدادات رفع جاهزية مراكز الترحيل الطبي، والفرق الإسعافية الأساسية والمتقدمة، وفرق التدخل السريع، وآليات الاستجابة النوعية، إلى جانب الفرق الإسعافية التطوعية، ضمن خطط متكاملة للتعامل مع التقلبات الجوية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

كما رفعت الأمانات وبلديات المدن مستوى جاهزيتها الميدانية استعداداً لهطول الأمطار، وفعّلت خططها الميدانية واتخذت التدابير اللازمة، من خلال نشر الفرق والآليات، وتعزيز مراكز الإسناد، والتنسيق مع الجهات المعنية، وصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة.

وفعّلت الأمانات الرسائل التوعوية عبر قنواتها الرسمية المختلفة، لتوعية السكان والزوار بإجراءات السلامة، ودعم جهود الجهات المختصة خلال هطول الأمطار.