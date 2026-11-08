كشف علماء أمريكيون عن مسار عصبي يربط الأمعاء بالدماغ، قد يفسر سبب اعتياد الإنسان على مذاق بعض الأطعمة والمشروبات رغم مرارتها، مثل القهوة، وكيف تتغير تفضيلاته الغذائية بمرور الوقت.

وأوضح باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن المسار المكتشف يعتمد على إشارات بطيئة لمادة «الدوبامين»، تساعد الدماغ على الربط بين نكهة الطعام وقيمته الغذائية وتأثيره في الجسم، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «Nature».

وحدد الباحثون مساراً عصبياً يربط بين الخلايا المنتجة للدوبامين في المنطقة السقيفية البطنية (VTA) ومنطقة اللوزة القاعدية الأمامية (aBLA)، التي تشارك في معالجة المكافأة والتعلم.

وخلال تجارب أجريت على الفئران، أدخل العلماء محلول الغلوكوز وسائلًا شبيهاً بمخفوق الحليب مباشرة إلى المعدة، متجاوزين حاسة التذوق، ولاحظوا أن العناصر الغذائية حفزت إطلاقاً مستمراً للدوبامين في الدماغ.

كما أظهرت التجارب أن التحفيز الاصطناعي للألياف العصبية المنتجة للدوبامين جعل الفئران تفضّل نكهة خالية من السعرات الحرارية، ما يشير إلى دور هذا المسار في تشكيل التفضيلات الغذائية.

وأوضح الباحث الرئيسي زاكاري نايت أن الدماغ يتعلم تدريجياً ربط نكهة المشروبات، مثل القهوة، بالتأثيرات التي يشعر بها الجسم، ومنها الانتعاش الناتج عن الكافيين، وهو ما قد يجعل مذاقها أكثر قبولاً بمرور الوقت.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج توفر فهماً جديداً لكيفية تعلم الدماغ القيمة الغذائية للطعام، وقد تفتح المجال مستقبلاً لتطوير وسائل تستهدف تعديل التفضيلات الغذائية، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى انطباق النتائج على البشر.