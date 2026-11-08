سجّل شهر أكتوبر 2026 أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية في تاريخ الرصد لهذا الشهر، وفقاً لبيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة تغير المناخ (C3S)، التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.

وأوضحت البيانات أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض خلال أكتوبر الماضي بلغ 15.35 درجة مئوية، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً للشهر منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

وتوقعت الخدمة أن يصبح عام 2026 ثاني عام يتجاوز فيه متوسط الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، بعد عام 2024 الذي سجل هذا المستوى للمرة الأولى.

كما رجّح الخبراء أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الفترة من 2023 إلى 2026 مستوى ما قبل الثورة الصناعية بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وكان سبتمبر 2026 ثاني أكثر أشهر سبتمبر حرارة عالمياً، بمتوسط بلغ 16.27 درجة مئوية، متجاوزاً متوسط الفترة من 1991 إلى 2020 بمقدار 0.82 درجة، وأقل بنحو 0.11 درجة من الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2023.

وفي أوروبا، صُنّف صيف 2026 ثالث أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، والأشد حرارة في أوروبا الغربية، بالتزامن مع موجات جفاف شديدة وتراجع قياسي في الجريان النهري وارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه البحر.