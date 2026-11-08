خطف فريق شارلوت تعادلاً قاتلاً من مضيفه إنتر ميامي بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب «نو»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الأمريكي.

ثلاثية لإنتر ميامي في الشوط الأول

دخل إنتر ميامي المباراة بالقوة ضاربة، إذ شارك الرباعي ليونيل ميسي ولويس سواريز وكاسيميرو ورودريغو دي بول، ونجح الفريق صاحب الأرض في فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، مسجلاً ثلاثة أهداف.

وافتتح إيان فراي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 14، ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يوقع رودريغو دي بول على الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

شارلوت ينتفض ويخطف التعادل

وانتفض فريق شارلوت في الشوط الثاني، ونجح في العودة إلى المباراة بتسجيل ثلاثة أهداف، ليخطف تعادلاً مثيراً بنتيجة 3-3، وكان الهدف الثالث بمثابة صدمة لإنتر ميامي، بعدما جاء في الدقيقة 90 عن طريق رودولفو ألوك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، فيما وصل شارلوت إلى النقطة 54 في المركز الخامس.