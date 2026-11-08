واصل فريق ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني «لا ليغا»، بعدما تغلب على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.

أهداف المباراة

جاءت ثلاثية ريال مدريد في مرمى «الخفافيش» بتوقيع فيديريكو فالفيردي وأردا غولر وكيليان مبابي، في الدقائق 28 و36 و75.

طرد غايا

وشهدت المباراة طرد قائد فالنسيا خوسيه لويس غايا في الدقيقة 79، بسبب تدخله القوي ضد مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي في منتصف الملعب.

ريال مدريد يصعد للوصافة

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة، ليصعد مؤقتاً إلى وصافة جدول ترتيب «الليغا»، متأخراً بفارق الأهداف عن برشلونة، الذي يخوض اختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة نفسها.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر، بعدما تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم.