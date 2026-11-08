تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ»، أمام مضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (السبت) على ملعب «سيتي غراوند»، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

أهداف المباراة

فرض نوتنغهام فورست سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق جير كونيا وليام ديلاب في الدقيقتين 6 و18، وسط فرحة عارمة في المدرجات.

وقلص ريان شرقي الفارق لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 52، لكن المتألق ليام ديلاب عاد ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لنوتنغهام في الدقيقة 73، قبل أن يحتفل على طريقة قائد النصر كريستيانو رونالدو «سي».

هدية لأرسنال

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب «البريميرليغ»، متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر،فيما رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس عشر.