تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «كرافن كوتيج»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

يايسله تحت ضغط تراجع النتائج

وتحيط الشكوك بمستقبل المدرب الألماني ماتياس يايسله مع نيوكاسل، في ظل تراجع نتائج الفريق، إذ لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم، إضافة إلى خروجه من بطولة كأس كاراباو من دور الـ16 على يد إيفرتون.

هدفان في 3 دقائق

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة، بعدما افتتح جاكوب ميرفي التسجيل لصالح نيوكاسل في الدقيقة 80، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

لكن فرحة نيوكاسل لم تدم طويلاً، إذ نجح رودريغو مونيز في إدراك التعادل لفولهام في الدقيقة 83، بتسديدة من مسافة قريبة، أعاد بها المباراة إلى نقطة البداية.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليغ، فيما رفع فولهام رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الخامس عشر