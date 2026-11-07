عزز الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي صدارته للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026–2027، مع ختام منافسات الجولة الثانية، التي شهدت انتصارات للأهلي والهلال والعلا والفتح، في جولة فرضت خلالها الفرق الضيفة تفوقها، بعدما حسمت المواجهات الأربع بنتيجة (3-0).



وواصل الأهلي انطلاقته القوية، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، بتغلبه على مضيفه الابتسام بنتيجة (3-0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء (السبت) على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة الترتيب.



وكانت منافسات الجولة قد انطلقت (الجمعة)، حيث نجح الفتح في تجاوز مضيفه الهداية بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الخليج، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالدوري، فيما حقق العلا انتصاره الأول هذا الموسم بعد تغلبه على مضيفه الخويلدية بنتيجة (3-0)، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.



واستهل الهلال مشواره في الدوري بانتصار على مضيفه النور بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، ليحصد أول 3 نقاط ويحل ثانياً في جدول الترتيب، فيما جاء الاتحاد ثالثاً بالرصيد ذاته، مع خوض الفريقين مباراة واحدة فقط، مقابل مباراتين للأهلي المتصدر.



وتتواصل منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة (الجمعة) 13 نوفمبر، بإقامة 3 مواجهات ضمن الجولة الثالثة، حيث يستضيف المتصدر الأهلي نظيره الخويلدية على صالة النادي الأهلي بجدة، ويلتقي الاتحاد والابتسام على صالة نادي الاتحاد في المدينة ذاتها، فيما يواجه الهلال نظيره الهداية على صالة نادي الهلال بالرياض، وتنطلق المواجهات الثلاث عند الساعة 4:00 عصراً.



وتُختتم منافسات الجولة (السبت) 14 نوفمبر، بمواجهة تجمع العلا والفتح عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة النادي الأهلي بجدة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق انتصارهما الثاني على التوالي.