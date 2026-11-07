يعرض مجمع اللغة العربية بالشارقة أول 143 مجلداً من الموسوعة العربية الشاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام أمام زوار الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 في مشروع يعود إلى أمهات الكتب ليوثق أصول العلوم ومصطلحاتها ويقدمها بلغة عربية ميسرة للباحثين والطلاب وعموم القراء.

وتحضر الموسوعة إلى جانب المعجم التاريخي للغة العربية في جناح المجمع لتتيح للزائر الاطلاع على مشروعين يتتبعان تاريخ العربية وما حملته من معارف عبر العصور. وكان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أطلق الموسوعة خلال افتتاح المعرض.

ويشارك في إعدادها 1140 باحثاً من تخصصات متعددة و157 لجنة تتولى جمع المادة العلمية ومراجعتها وتأصيل مصطلحاتها بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل علم وفن. وقال الدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة إن علماء الحضارة الإسلامية كانوا موسوعات تمشي على الأرض إذ اتسعت معارفهم واجتمعت في مؤلفاتهم علوم شتى ولا تزال كتبهم تفتح للباحثين أبواب الفهم والنظر.

وأوضح أن الوفاء لهذا الميراث يقتضي العودة إلى مصادره وقراءتها قراءة علمية تقرب معانيها ومصطلحاتها إلى أبناء العصر. ومن هنا تأتي قيمة الموسوعة في وصل الباحث بأصول العلوم ومناهج أصحابها وإعانته على مواصلة البحث والتأليف مؤكداً قدرة العربية على إنتاج المعرفة وتداولها.

وأرجع المستغانمي إنجاز هذه المشاريع إلى رعاية حاكم الشارقة وحرصه على جمع علماء العربية وتوحيد جهودهم في أعمال تتكامل فيها التخصصات والخبرات. وأكد أن اجتماع العلماء يمنح العمل أسباب الاستمرار ويوسع أثره مشيراً إلى أن مشاركة المجمع في المعرض تستهدف تقريب الموسوعة من قرائها وتعريفهم بالجهد العلمي وراء مجلداتها حتى تصبح أساساً لبحوث ومعارف جديدة.

وتنتمي المجلدات المنجزة إلى قسم العلوم أحد أقسام الموسوعة الأربعة إلى جانب الآداب والفنون والأعلام. وتضم خطة هذا القسم 44 علماً وفناً موزعة على خمسة مجالات هي العلوم اللغوية والفنون الأدبية والعلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية. وفي العلوم اللغوية تقدم الموسوعة 5520 مصطلحاً تتوزع على تسعة علوم تشمل اللسانيات والبلاغة والنحو والصوتيات والصرف والمعجميات والسيميائيات وتحليل الخطاب والعروض والقوافي.

كما تضم 1548 مصطلحاً في الأدب والنقد و636 مصطلحاً في المسرح. ويحضر مجال العلوم الشرعية بـ11654 مصطلحاً في 11 علماً تشمل علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله ومقاصد الشريعة والقضاء والسياسة الشرعية والاقتصاد الإسلامي والعقيدة والسيرة النبوية. وأنجزت الموسوعة في مجال العلوم الإنسانية محتوى المنطق والجدل بواقع 1830 مصطلحاً فيما قدمت ضمن العلوم التطبيقية 3716 مصطلحاً في الفلك والفضاء والجو. وتتواصل مراحل العمل لاستكمال بقية التخصصات ومنها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والذكاء الاصطناعي.