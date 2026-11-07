انطلقت اليوم منافسات دوري البراعم تحت 9 أعوام، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، ضمن مشروع تطوير مسابقات البراعم والواعدين، بمشاركة 370 فريقاً، وإقامة أكثر من 600 مباراة، بهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، وتعزيز فرص اكتشاف المواهب وتطويرها منذ سن مبكرة.



وتشهد النسخة الأولى مشاركة 112 فريقاً من فرق الهواة، و186 فريقاً من الأكاديميات والأندية الخاصة، و72 فريقاً من الأندية العامة، في إطار إتاحة الفرصة لمختلف الجهات الرياضية للمشاركة في تطوير المواهب الكروية.



ويُقام الدوري بنظام 7 ضد 7 على ملاعب مصغرة تتناسب مع الفئة العمرية، وتبلغ مدة المباراة 15 دقيقة، فيما يخوض كل فريق أربع مباريات يومياً على الملعب نفسه، بهدف زيادة دقائق اللعب وتنمية المهارات الفنية وقدرات اتخاذ القرار لدى اللاعبين، مع التركيز على الاستمتاع باللعبة بعيداً عن النتائج.



وفي الجانب التنظيمي، جرى تأهيل 370 مراقباً من مختلف مناطق المملكة للإشراف على المباريات، فيما أهّلت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم 998 حكماً بمتوسط أعمار يبلغ 15 عاماً، من خلال دورات وبرامج تدريبية أُقيمت في 15 مدينة.



وتُدار المباريات بواسطة حكم ساحة واحد، فيما تعتزم لجنة الحكام تنفيذ زيارات تقييمية خلال فبراير القادم لاختيار الحكام المميزين وترشيحهم لإدارة مسابقات الفئات السنية من تحت 15 إلى تحت 18 عاماً.



ويأتي إطلاق الدوري ضمن مشروع تطوير مسابقات البراعم والواعدين، الذي يشمل سبع فئات عمرية، هي تحت 5 و7 و9 و11 و12 و13 و14 عاماً، بهدف زيادة أعداد الممارسين، وتطوير المواهب مبكراً، وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، وصولاً إلى دعم المنتخبات الوطنية.



ومن المقرر أن تنطلق مسابقات الفئتين تحت 5 و7 أعوام خلال الأسابيع القادمة، للمرة الأولى ضمن المشروع.