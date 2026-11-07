قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه الشمال لاكتساح ضيفه السيلية بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري القطري.

4 مساهمات تهديفية

وساهم محرز في أربعة أهداف أمام السيلية، إذ صنع الهدف الأول لزميله ويسلي في الدقيقة 20، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وواصل محرز تألقه في الشوط الثاني، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله تياجو سيلفا، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 47، قبل أن يضيف موفق عوض الهدف الرابع في الدقيقة 61.

واكتملت خماسية الشمال في الدقيقة 65، بعدما أرسل رياض محرز عرضية أرضية قابلها مواطنه بغداد بونجاح بتسديدة سهلة داخل الشباك.

ومنذ انضمامه إلى الشمال منتصف شهر أكتوبر الماضي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن الأهلي، شارك محرز في أربع مباريات بالدوري القطري، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

الشمال يتقدم إلى المركز الخامس

بهذه النتيجة، رفع الشمال رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد السيلية عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.