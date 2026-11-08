تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (السبت)، على استاد القاهرة الدولي.

ثلاثية بتوقيع زيزو والساعي

افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 25، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ثم ضاعف اللاعب نفسه تقدم «المارد الأحمر» بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمر الساعي ثلاثية الأهلي بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 78، فيما فشلت محاولات السكة الحديد في تقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة.

منافس الأهلي القادم

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة منتخب السويس بتروجت ضد دلفي، لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027.