أعلنت غرفة عمليات مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري من نزع 1041 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، إلى جانب تطهير 205869 متراً مربعاً من الأراضي.



وأفاد مكتب المشروع الإعلامي، في بيان، اليوم (الأحد)، بأن الحصيلة الأسبوعية شملت نزع 973 ذخيرة غير منفجرة، و46 لغماً مضاداً للدبابات، و16 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 6 عبوات ناسفة.



وذكرت غرفة العمليات أن إجمالي ما نزعته فرق المشروع في مديرية ميدي منذ بدء عملها في المنطقة بلغ 13370 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار عمليات ميدانية متواصلة تستهدف تطهير المناطق الملوثة وتأمين حياة المدنيين.



وأضاف البيان أن فرق «مسام» تمكنت منذ انطلاق عملياتها في ميدي من تطهير مساحة إجمالية بلغت 5112429 متراً مربعاً من الأراضي، بما يسهم في الحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وحماية السكان وممتلكاتهم، وتهيئة الظروف لاستعادة الاستخدام الآمن للأراضي.



وأعلن مشروع «مسام» نزع 601041 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018 وحتى 6 نوفمبر 2026، ضمن جهوده المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب.



من جانبه، أوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن إجمالي ما نزعته الفرق خلال هذه الفترة شمل 431033 ذخيرة غير منفجرة، و153430 لغماً مضاداً للدبابات، و7858 لغماً مضاداً للأفراد، و8720 عبوة ناسفة. وأشار إلى أن فرق المشروع تمكنت من تطهير 86964108 أمتار مربعة من الأراضي اليمنية، منذ بدء عملياتها وحتى 6 نوفمبر 2026.



وتأتي هذه الجهود في إطار عمل مشروع «مسام» على إزالة الأجسام المتفجرة والحد من مخاطرها، بما يسهم في حماية المدنيين وتأمين الأراضي المتضررة من الألغام ومخلفات الحرب.