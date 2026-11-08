تتواصل المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات، مع اتساع نطاق العمليات الميدانية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي دخلت شهرها الثاني، وسط ضربات جوية تستهدف تجمعات المليشيا وتحركاتها العسكرية.



إسقاط طائرة مسيرة للمليشيا



وعلى الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، استهدف سلاح الطيران اليمني آليات وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين، فيما تمكنت القوات الحكومية من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيا في جبهة ماس غرب مديرية رغوان بمحافظة مأرب، في تطور يعكس استمرار المواجهات على المحاور الشمالية للمحافظة..



وفي الجوف، واصلت القوات الحكومية عملياتها العسكرية لليوم الثالث على التوالي في جنوب المحافظة وشرقها، وسط اشتباكات عنيفة في المحاور الجنوبية والجنوبية الشرقية، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر. وأفادت مصادر عسكرية بتحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع إستراتيجية وفتح الطريق الرابط بين مأرب والجوف.



تقدم في جبهة طور الباحة



وفي تعز، أعلنت القوات الحكومية إحباط هجمات حوثية في منطقة الكمب بالجبهات الشرقية، إلى جانب التصدي لهجوم استمر ساعات على جبهة الأقروض، فيما نفذ الطيران ضربات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للمليشيا في المسراخ والمقاطرة.



أما في محافظة لحج، فقد أعلنت قوات العمالقة وقوات درع الوطن تحقيق تقدم في جبهة طور الباحة، والسيطرة على مواقع جديدة، وإحباط محاولات تسلل حوثية. وتحدثت مصادر عسكرية عن تقدم للقوات في جبهة المضاربة، والاستيلاء على مرتفعات ومواقع إستراتيجية.



وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي، إن القوات نفذت 1211 عملية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات وآليات ومصادر نيران تابعة للحوثيين، ضمن عملية «فجر اليمن»، التي تشمل جبهات تعز ومأرب وطور الباحة.



أزمة تعز تتفاقم



بالتزامن مع التصعيد العسكري، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في تعز، مع استمرار إغلاق الطرق ونقص الوقود والإمدادات الطبية. وحذرت جهات صحية من خروج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، فيما تواجه المستشفيات خطر توقف أقسام حيوية بسبب نفاد الوقود. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، الأربعاء الماضي، إيصال أربع شاحنات محملة بإمدادات طبية إلى المدينة، بعد تعذر وصول المساعدات لأسابيع بسبب المواجهات وإغلاق طرق الإمداد.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير صاروخين طواف من نوع «كروز»، في الرياض والمنطقة الجنوبية، وصاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية.