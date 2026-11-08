لقي شخصان مصرعهما في حادث سقوط طائرة ألمانية صغيرة، اليوم، على طريق سريع شمال شرقي مدينة (ماغديبورغ).

وذكرت الشرطة، في بيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث لم يتسبب في وقوع تصادم مع أي سيارات على الطريق السريع «ايه تو»، لافتة إلى وقوعه بين بلدة بورغ ومحطة خدمات كراينبيرجه، حيث اشتعلت النيران بالطائرة عقب تحطمها.

ولم تكشف الشرطة بعد عن أسباب الحادث، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته.

ويعد الطريق السريع «ايه تو» أحد أهم محاور النقل التي تربط بين شرقي ألمانيا وغربها، إذ يمتد من منطقة برلين الكبرى إلى ولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد.

وفي سبتمبر من العام الماضي، لقي شخصان أيضا حتفهما إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية «راينلاند-بفالتس» غربي ألمانيا.