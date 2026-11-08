بينما تحدثت أنباء محلية عن مشاجرة عنيفة وإصابات داخل سجن العمارة المركزي بمحافظة ميسان، خرجت وزارة العدل العراقية بتوضيح رسمي كشفت فيه تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن ما حدث كان مشاجرة محدودة بين عدد من النزلاء، وأن القوات المختصة تمكنت من احتواء الموقف خلال وقت قصير.

وقالت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، في بيان صدر اليوم السبت، إن مشاجرة وقعت صباحاً بين عدد من النزلاء داخل سجن العمارة المركزي، موضحة أن القوة الإجرائية المختصة تمكنت من السيطرة عليها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الدائرة أن الوضع الأمني داخل السجن مستقر وتحت السيطرة، ولم تُسجل أي تطورات أخرى، مشيرة إلى أن إدارة المؤسسة تواصل عملها بصورة طبيعية.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم تضخيم الحادث أو تداول أخبار غير دقيقة قد تثير القلق، وذلك في أعقاب انتشار تقارير محلية تحدثت عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من النزلاء، واستخدام آلات حادة.

وفي رواية سبقت صدور التوضيح الرسمي، نقلت وكالة «شفق نيوز» عن مصدر أمني أن المشاجرة اندلعت بين مجموعتين تُعرفان باسم مجموعتي «بغداد» و«العمارة»، وأسفرت، بحسب المصدر، عن إصابة 8 أشخاص.

وأضاف المصدر أن أحد المصابين كان في حالة خطرة، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفى الزهراوي وسط مدينة ميسان لتلقي العلاج، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ولم يتضمن بيان دائرة الإصلاح العراقية تأكيداً لأعداد المصابين أو طبيعة الإصابات التي تحدث عنها المصدر الأمني، فيما لم تُعلن أسباب المشاجرة أو تفاصيلها.