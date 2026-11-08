بعدما ارتبطت بمطاردات باتمان ومشاهد الحركة في أشهر أفلام السلسلة، تستعد الدراجة النارية «باتبود» للظهور في مشهد مختلف تماماً، بعيداً عن شوارع مدينة غوثام، حيث تنتقل إلى قاعة مزادات في لندن، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 1.2 مليون دولار، لتتحول من مركبة سينمائية إلى واحدة من المقتنيات النادرة التي يسعى هواة جمع تذكارات الأفلام إلى اقتنائها.

وذكرت شبكة «سي إن إن»، في تقرير نقلته «روسيا اليوم»، أن الدراجة، التي قادها الممثل كريستيان بيل في فيلمي «فارس الظلام» عام 2008 و«نهوض فارس الظلام» عام 2012، ستُعرض للبيع في مزاد تنظمه دار «بروبستور» البريطانية المتخصصة في المقتنيات السينمائية.

ولا تقتصر أهمية «باتبود» على ظهورها في أفلام باتمان، فهي ليست مجرد مجسم صُمم لأغراض التصوير، بل مركبة حقيقية جرى تطويرها بالتعاون بين المخرج كريستوفر نولان ومصمم الإنتاج ناثان كراولي، فيما تولى خبير المؤثرات الخاصة كريس كوربولد تحويل التصميم إلى دراجة قابلة للاستخدام أمام الكاميرات.

وجاء تصميمها بعيداً عن الشكل التقليدي للدراجات النارية، إذ زُودت بمحرك من شركة هوندا بسعة 750 سنتيمتراً مكعباً، وعجلات ضخمة يبلغ قطرها 31 بوصة، لتكتسب مظهراً مميزاً يتناسب مع طبيعة الشخصية السينمائية التي صُممت من أجلها.

لكن قيادة هذه الدراجة لم تكن بالمهمة السهلة، إذ كشف ستيفن لين، مؤسس دار المزادات، عن صعوبة التحكم فيها، حتى بالنسبة إلى الممثلين ومؤدي المشاهد الخطرة. وشهد التصوير حوادث فقدان السيطرة عليها، من بينها اصطدامها بإحدى كاميرات التصوير.

وتكتسب النسخة المعروضة قيمتها من ندرتها؛ إذ لم يُصنع سوى ست نسخ من الدراجة لاستخدامها في الفيلمين، فيما تُعد النسخة المطروحة للبيع الوحيدة التي حصلت على موافقة رسمية من استوديو «وارنر براذرز» لعرضها في المزاد.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة الإلكترونية في الرابع من ديسمبر 2026، وسط اهتمام متوقع من عشاق باتمان وجامعي المقتنيات السينمائية، في انتظار السعر الذي ستستقر عليه واحدة من أشهر الدراجات التي ظهرت على الشاشة الكبيرة.