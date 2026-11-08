استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة اليوم (الأحد)، مديرة عام التعليم بمحافظة جدة منال مبارك اللهيبي، وعدداً من القيادات التعليمية.

واطّلع على التقرير الختامي لمؤشرات الأداء الإستراتيجية للإدارة المتضمن تحقيق تعليم جدة المركز الأول في أداء مؤشرات إدارات التعليم العامة لعام 2025.

واستعرض خلال الاستقبال أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية، والجهود المبذولة للارتقاء بالتحصيل الدراسي، وتحسين نواتج التعلّم، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التطوير التعليمي.

ونوّه محافظ جدة بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود التطويرية والارتقاء بالأداء التعليمي.