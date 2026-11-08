أحبطت أمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية، محاولة ضخ نحو 20 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى الأسواق، بعدما تمكنت من ضبط ومصادرة الكميات قبل وصولها إلى المستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، يحيى الجراح، أن الفرق الرقابية باشرت بلاغاً بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث رُصدت شاحنتان محملتان بمواد غذائية منتهية الصلاحية على طريق المدينة المنورة بمدينة تبوك، تضمنت معلبات غذائية ورقائق بطاطس، بإجمالي يناهز 20 طناً.

وأضاف أن الأمانة نسّقت مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وفرق الضبط الميداني لاستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى إعداد محضر ضبط مشترك وإتلاف كامل الكميات المصادرة في المردم التابع للأمانة، مع توثيق جميع إجراءات الضبط والإتلاف. وأكد أن الجهود المشتركة مستمرة لرصد المخالفات ومنع وصول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.