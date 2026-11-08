كشف المخرج المصري بيتر ميمي عن انضمام ثلاث فنانات إلى مسلسل «عشماوي»، الذي يخوض به الفنان المصري محمد رمضان موسم دراما رمضان 2027، معلنًا أسماء الشخصيات النسائية التي تظهر في حياة بطل العمل، ويجسدن أدوار زوجاته ضمن الأحداث، وهن سيرين عبد النور، ويسرا اللوزي، وسارة التونسي.

أسماء زوجات محمد رمضان

وأعلن بيتر ميمي عن الفنانات المشاركات من خلال صور نشرها عبر حسابه، حملت عبارة «سري للغاية»، موضحًا أن سيرين عبد النور ستقدم شخصية شيرين الناصر، ويسرا اللوزي تجسد دور صابرين، فيما تظهر سارة التونسي بشخصية سوما القرش.

وتشهد المشاركة تعاونًا أول بين سيرين عبد النور ومحمد رمضان في الدراما، كما تعود من خلالها الفنانة اللبنانية إلى المسلسلات المصرية.

ومن جانبها، أكدت سيرين في تصريحات صحفية محلية تعاقدها على المسلسل، موضحة أنها تستعد للسفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة لبدء التصوير، كما شكرت جمهورها على ترحيبه بعودتها إلى الدراما المصرية.

تفاصيل قصة «عشماوي»

وتدور أحداث المسلسل حول خليفة، الذي يجسده محمد رمضان، وهو أب لثلاث بنات يعمل في تنفيذ أحكام الإعدام بمصلحة السجون، ويشتهر بلقب «عشماوي»، وتتغير حياته بعد تعرض إحدى بناته لأزمة تؤثر على أسرته، وتدخله في مشكلات وصراعات عائلية وقانونية.

ويشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة، وإسعاد يونس، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وميمي جمال، إلى جانب ظهور المخرج محمد سامي ضيف شرف.