أعلنت الصين مشاركة 2360 مندوباً في المؤتمر الوطني الـ21 للحزب الشيوعي الصيني، المقرر عقده في بكين خلال النصف الثاني من عام 2027، بزيادة 60 مندوباً عن المؤتمر السابق، بالتزامن مع بدء عملية اختيار المندوبين التي تستمر حتى نهاية يونيو 2027.



مؤتمر كل خمس سنوات



ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، عن دائرة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب قولها: إن المندوبين سيُنتخبون عبر 38 وحدة انتخابية في أنحاء البلاد، وهو العدد نفسه المعتمد في المؤتمر السابق، على أن يستند توزيع المقاعد بشكل أساسي إلى عدد المنظمات الحزبية والأعضاء في كل منطقة، مع مراعاة التوزيعات المعتمدة في المؤتمرات السابقة. ويعقد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني كل خمس سنوات، ويحدد التوجهات السياسية العامة للصين، وينتخب اللجنة المركزية للحزب، ما يجعله محطة رئيسية في تحديد ملامح القيادة السياسية للبلاد. وتنص القواعد الانتخابية على أن تمثل النساء في وفود المقاطعات نسبة لا تقل عموماً عن حصتهن من إجمالي أعضاء الحزب في كل مقاطعة. وكانت الوفود الـ31 على مستوى المقاطعات قد تجاوزت هذه النسبة في المؤتمر السابق، وفقاً لتقرير رسمي صدر عقب الانتخابات. ويجري اختيار المندوبين من خلال 38 وحدة انتخابية تغطي مناطق البلاد وقطاعات من منظومة الحزب والدولة. وتبدأ الإجراءات بترشيح أعضاء منظمات الحزب على المستوى القاعدي، ثم إخضاع المرشحين لعمليات تدقيق متتالية قبل إجراء الانتخابات النهائية خلال مؤتمرات الحزب أو اجتماعات ممثليه. وتشترط الآلية الانتخابية أن يزيد عدد المرشحين على عدد المقاعد المتاحة بأكثر من 15%، بما يضمن وجود منافسة خلال عملية التصويت. وأكد التعميم ضرورة إخضاع جميع مراحل الانتخابات للرقابة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات للقواعد أو الانضباط أو القوانين، مع التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تسامح.



معايير سياسية لاختيار المندوبين



وشدد التعميم الصادر عن اللجنة المركزية للحزب على إعطاء الأولوية للمعايير السياسية، والتدقيق في أهلية المرشحين ومواقفهم ووعيهم السياسي، فضلاً عن تقييم قدرتهم على اتخاذ القرار والتفكير والتنفيذ من منظور سياسي، وإخضاع نزاهتهم وسلوكهم لمراجعة دقيقة. ودعا إلى أن يكون للعاملين في الخطوط الأمامية تمثيل مناسب بين المندوبين، مع تشجيع ترشيح نماذج مميزة من العمال والفلاحين والمهنيين، وضمان تمثيل النساء وأعضاء الحزب من الأقليات الإثنية.



وتشمل معايير التمثيل قطاعات متنوعة مثل الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والدفاع الوطني وإنفاذ القانون والقضاء والتعليم والإعلام والثقافة والصحة والرياضة والإدارة الاجتماعية، إلى جانب العاملين في أنماط التوظيف الجديدة، ومن بينها الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.



8 أشهر لاختيار المندوبين



ومن المقرر أن تستمر عملية اختيار المندوبين حتى نهاية يونيو 2027، تمهيداً لانعقاد المؤتمر في النصف الثاني من العام نفسه في بكين. وقررت اللجنة المركزية للحزب موعد المؤتمر خلال جلستها الكاملة الخامسة التي عقدت أواخر أكتوبر الماضي. وترأّس الرئيس شي جين بينج، اجتماعات للجنة الدائمة للمكتب السياسي والمكتب السياسي لدراسة ترتيبات العملية الانتخابية، وتحديد متطلباتها وأهدافها ومهامها.